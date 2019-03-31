Звезда "Дневников вампира" Клэр Холт стала мамой: первые фото малыша
Австралийская 30-летняя актриса Клэр Холт, которая известна участием в сериале "Дневники вампира" (The Vampire Diaries), родила первенца.
Снимки с новорожденным малышом Клэр опубликовала на своей странице в Instagram.
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30 марта новоиспеченная мамочка сообщила поклонникам в социальных сетях о пополнении в семье. На новом фото актриса показала сына, который спит у нее на руках.
Все, что говорят – правда. Нет большей любви, чем эта,
– отметила в подписи звезда.
Кроме того, Клэр Холт вместе с мужем Энрю Джоблоном назвали малыша Джеймсом.
Источник: LifeStyle 24
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