Звезда "Доктора Хауса" появился в первом тизере комедийного сериала "Пятая авеню" от HBO: видео
Телеканал HBO продолжает удивлять фанатов премьерами, среди которых оказалась многоэпизодная лента комедийного жанра "Пятая авеню" (Avenue 5). Главную роль в сериале исполнил английский актер и комик Хью Лори.
60-летнему актеру Хью Лори, который известен также как писатель, комик и музыкант, удалось получить главную роль в юмористическом сериале от HBO. Многоэпизодная лента получила название самой популярной улицы в Нью-Йорке – "Пятая авеню" (Avenue 5).
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Первый тизер к сериалу появился на ютуб-канале HBO накануне, 17 ноября. В коротком ролике засветился Хью Лори, известный своей ролью в фильме "Доктор Хаус", который превратился в кавалера ордена Британской империи. Идея проекта зародилась у итальянского режиссера и сатирика Армандо Януччи.
По сюжету сериала "Пятая авеню", комик живет в мире, где уже давно наступило будущее, а космическое пространство превратилось из недостижимой дали в самое популярное туристическое направление. Человек, душа которого требует приключений, а также доказать другим свою крутость, отправляется в круиз на космическом лайнере. Однако в процессе путешествия по космосу он понимает, что не совсем готов к такому турне.
Премьера сериала "Пятая авеню" запланирована на январь 2020 года.
"Пятая авеню": смотреть тизер к сериалу онлайн
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