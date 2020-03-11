Звезда "Доктора Стрэнджа" сыграл шпиона в украинском триллере: захватывающие кадры

Украинская киноиндустрия стремительно развивается. После успешных исторических драм и комедий Госкино объявило о завершении съемок шпионского триллера "Наследие лжи" (Legacy of Lies Movie), в котором сыграл британец Скотт Адкинс.

Режиссером захватывающего фильма выступил Адриан Бол. Он с легкостью воплотил шпионскую историю на экраны и пригласил на съемки не только украинских звезд, но и голливудских. В частности, в фильме "Наследие лжи" можно будет увидеть Скотта Адкинса, Уильяма Форсайта, Юлию Соболь, Анну Буткевич, Оноре Нифси, Сергея Калантаев, Гордона Александера, Джона Хейлс.

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Сейчас съемки шпионского триллера завершены, поэтому авторы проекта открыли несколько деталей. По сюжету, бывший агент МІ6 Мартин Бакстер вынужден снова окунуться в мир шпионажа. Молодая украинская журналистка Саша Степаненко просит его помочь раскрыть правду о секретной операции международных спецслужб. Поэтому мужчина отправляется в Киев, чтобы провести собственное расследование.

Интересно, что Скотт Адкинс, который сыграл главную роль в киноленте "Наследие лжи", широко известен в Голливуде. Актер сыграл в фильмах "Доктор Стрэндж", "Универсальный солдат 4: Новое измерение", "Ликвидаторы", "Хулиганы-3", "Ультиматум Борна", "Нулевая терпимость", "Розовая пантера", "Убить заново" и др.



"Наследие лжи": сюжет шпионского триллера / Facebook / @ukrainefilmagency

Фильм "Наследие лжи" является кинопроектом Украины и Великобритании. Премьера шпионского триллера запланирована на осень 2020 года. А пока сеть покоряют первый официальный постер, который впечатлил киноманов.



Скотт Адкинс сыграл в украинском фильме "Наследие лжи" / Facebook / @ukrainefilmagency