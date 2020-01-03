Звезда "Джокера" Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме

45-летний Хоакин Феникс уже более 30 лет в киноиндустрии, однако после роли Джокера он переживает новый скачок в карьере. Фанаты желают немедленно видеть его в сиквеле триллера, а кинодеятели упорно предлагают новые проекты. Так, на один их них Хоакин Феникс уже согласился.

Несмотря на то, что сеть подрывают слухи о сиквеле "Джокера" и договоренности Хоакина Феникса с Тоддом Филлипсом, голливудский актер подписывает новые договоры о сотрудничестве. Так, на сайте издания Filmtotaal сообщается, что 45-летняя звезда сыграет в новом фильме датского режиссера Томаса Винтерберга.

Кстати, режиссер "Джокера" Тодд Филлипс поклялся, что не обсуждал сиквел фильма с Хоакином Фениксом

К сожалению, в течение двух лет фанаты комиксов DC не увидят Хоакина Феникса в роли сумасшедшего злодея. Ведь актер согласился на одну из главных ролей в фильме, название которого пока не разглашается. Известно, что Феникс сыграет одного из братьев, вокруг которых будет вращаться сюжет.

Добавим, что датский режиссер Томас Винтерберг известен такими проектами, как "Курск", "Коммуна", "Праздник" и другие.

Также напомним, психологический триллер "Джокер" вышел на большой экран в октябре 2019 года. Однако еще задолго до премьеры фильм вызвал ажиотаж среди поклонников вселенной DC и даже среди тех, кто не любит экранизаций по комиксам. После завершения проката ленты создатели картины объявили о потрясающих кассовых сборах "Джокера". Триллер Тодда Филлипса собрал в прокате более 1 миллиарда долларов.

Джокер: трейлер на украинском смотреть онлайн