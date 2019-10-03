Звезда "Джокера" снялся в стильном фотосете для Vanity Fair

Американский киноактер Хоакин Феникс сейчас является одной из самых обсуждаемых персон Голливуда, ведь 3 октября состоится премьера фильма студии DC Comics с его участием. Поэтому он стал приглашенной звездой глянца Vanity Fair.

Традиционно накануне премьеры издатели самых популярных изданий приглашают знаменитостей для рассказов о закулисье фильмов и их творчество в целом. 44-летний актер не остался в стороне и порадовал фанатов участием в стильной съемке, автором которой стал Ethan James Green.

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Хоакин Феникс для Vanity Fair / Фото: Vanity Fair

Для фотоистории Хоакин примерил как классические, так и спортивные образы, а работал над ними стилист Tom Guinness. Харизматичный Феникс поплавал в бассейне в белой рубашке с черными брюками и галстуком, а также очаровал поклонниц своей улыбкой в худи и кедах.

Хоакин Феникс для Vanity Fair / Фото: Vanity Fair

В одном из недавних интервью киноактер также признался, что для роли в фильме "Джокер" режиссера Тодда Филлипса он был вынужден похудеть на 20 килограммов. Хотя Феникс и до съемки в фильме пытался контролировать собственный вес, интенсивно худел он все же под наблюдением врача.

"Очень трудно просыпаться каждый день и знать, что тебе нужно сбросить около полкилограмма. От этого развивается нервное расстройство, это дико", – отметил Феникс, добавляя, что касательно похудения он все же вынес много интересного. – "Я думал, что меня будет преследовать голод и недовольство. Однако с этим пришло и чувство плавности, владения телом. Это помогло лучше двигаться, как Джокер".