Звезда "Джокера" снялся в стильном фотосете для Vanity Fair

7 Читати новину українською
Хоакин Феникс для Vanity Fair
Хоакин Феникс для Vanity Fair / Фото: Vanity Fair

Американский киноактер Хоакин Феникс сейчас является одной из самых обсуждаемых персон Голливуда, ведь 3 октября состоится премьера фильма студии DC Comics с его участием. Поэтому он стал приглашенной звездой глянца Vanity Fair.

Традиционно накануне премьеры издатели самых популярных изданий приглашают знаменитостей для рассказов о закулисье фильмов и их творчество в целом. 44-летний актер не остался в стороне и порадовал фанатов участием в стильной съемке, автором которой стал Ethan James Green.

Читайте также: "Джокер": трейлеры, сюжет и постер одного из самых ожидаемых фильмов DC Comics


Хоакин Феникс для Vanity Fair / Фото: Vanity Fair

Для фотоистории Хоакин примерил как классические, так и спортивные образы, а работал над ними стилист Tom Guinness. Харизматичный Феникс поплавал в бассейне в белой рубашке с черными брюками и галстуком, а также очаровал поклонниц своей улыбкой в худи и кедах.

Хоакин Феникс для Vanity Fair / Фото: Vanity Fair

В одном из недавних интервью киноактер также признался, что для роли в фильме "Джокер" режиссера Тодда Филлипса он был вынужден похудеть на 20 килограммов. Хотя Феникс и до съемки в фильме пытался контролировать собственный вес, интенсивно худел он все же под наблюдением врача.

"Очень трудно просыпаться каждый день и знать, что тебе нужно сбросить около полкилограмма. От этого развивается нервное расстройство, это дико", – отметил Феникс, добавляя, что касательно похудения он все же вынес много интересного. – "Я думал, что меня будет преследовать голод и недовольство. Однако с этим пришло и чувство плавности, владения телом. Это помогло лучше двигаться, как Джокер".

blog_ava
Курс валют на 3 октября: доллар и евро существенно подорожали
сегодня
1282
Теги: Голливуд LifeStyle Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 999
Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
2 октября 12:34 Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
Юлія Михайлова 836
Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
1 октября 16:08 Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
277
Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
1 октября 13:00 Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
Ірина Буртик 83
Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
1 октября 12:31 Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
Марта Вересюк 1245
Новости
Больше новостей
Залиште відгук