Звезда Евровидения Колдун под присмотром автоматчиков спел оккупантам Донбасса: видео

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Белорусский певец Дмитрий Колдун выступил на оккупированном Донецке: видеофакт
Белорусский певец Дмитрий Колдун выступил на оккупированном Донецке: видеофакт / Соцсети

Белорусский певец Дмитрий Колдун, которого украинцы, прежде всего, знают как участника Евровидения, все же выступил на оккупированном Донбассе по случаю так "называемых" выборов. Правда, на концерте, помимо обычных людей, присутствовали еще и вооруженные боевики, которые пристально следили, в частности, за исполнителем.

Накануне 24 канал сообщал, что самый успешный представитель Беларуси на Евровидении Дмитрий Колдун должен принять участие в концерте в Донецке по случаю так называемых "выборов".

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Само мероприятие должно было состояться на центральной площади города, а в организации празднований способствовал Российский центр.

Впоследствии в сети появилось видеоподтверждение выступления Колдуна в столице Донбасса. Соответствующие ролики выложила российская певица Юлия Михальчик.

На кадрах, кроме самих исполнителей, также видно, что рядом со сценой стоят автоматчики.

К слову, Колдун уже не впервые посещает оккупированные территории Востока Украины, в связи с чем его внесли в базу "Миротворца".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях террористической организации "ДНР", - пояснили свое решение активисты.

К слову, во время последнего эпизода шоу "Танцы со звездами" засветился скандальный певец Никита Алексеев (Alekseev), который неоднократно выступал в России.

Кто такой Дмитрий Колдун?
Известный белорусский певец и композитор. В 2007 году с песней "Work Your Magic" представлял Беларусь на конкурсе "Евровидение", в котором занял шестое место. Победитель российского конкурса "Фабрика звезд – 6".

Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Новости Беларуси LifeStyle Музыка Евровидение
Источник: 24 канал
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