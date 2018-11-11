Звезда "Евровидения" выступит в оккупированном Донецке в день псевдовыборов

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Дмитрий Колдун выступит в оккупированном Донецке
Дмитрий Колдун выступит в оккупированном Донецке / Фото из открытых источников

Финалист международного конкурса "Евровидение", белорусский певец Дмитрий Колдун сегодня, 11 ноября, выступит в оккупированном Донецке. Концерт проводят в связи с псевдовыборами нового главаря боевиков Донбасса.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что концерт пройдет на центральной площади города. Участие в нем также примет российская певица Юлия Михальчик.

Празднование состоится при содействии Российского центра, а вход для желающих будет свободным. Оккупанты также предложили прийти на концерт жителям подконтрольной Украине части Донецкой области.

"Помните Дмитрия Колдуна, который в 2007 году занял для Беларуси рекордное шестое место на Евровидении? Пацан опустился на самое дно", – прокомментировал в Telegram канал "Беларусь головного мозга".

Кто такой Дмитрий Колдун?
Известный белорусский певец и композитор. В 2007 году с песней "Work Your Magic" представлял Беларусь на конкурсе "Евровидение", в котором занял шестое место. Победитель российского конкурса "Фабрика звезд-6".

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

Теги: Новости Беларуси Война на Донбассе Новости Донецка Украина – Россия Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Новости Украины LifeStyle Музыка Евровидение
Источник: Lifestyle
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