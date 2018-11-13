Звезда "Фантастических тварей" Кэтрин Уотерстон беременна первенцем: очаровательные фото

22 Читати новину українською
Актриса Кэтрин Уотерстон беременна первенцем
Актриса Кэтрин Уотерстон беременна первенцем / extratv.com

Американская актриса Кэтрин Уотерстон, которая сыграла роль Тины в фильме "Фантастические твари и где они обитают", беременна первенцем.

Популярная актриса объявила счастливую новость на кинопремьере в Лондоне. На красную дорожку перед презентацией "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" Кэтрин вышла в приталенном платье, подчеркивающем округлившийся живот звезды.

Читайте также: Чудо в перьях: Эзра Миллер в эффектном образе на премьере фильма "Фантастические твари" – фото

Отметим, что для публичного выхода актриса выбрала желтое платье от Calvin Klein. К брендовой одежде Кэтрин Уотерстон подобрала босоножки на каблуках. Волосы актриса связала в лаконичную прическу и предпочла легкий дневной макияж с акцентом на красные губы.

Официального заявления актриса не делала, однако ее вид говорил сам за себя. Счастливая Кэтрин Уотерстон нежно гладила свой живот в желтом платье, не скрывая своего восторга. Сейчас звезда не разглашает, кто стал отцом будущего ребенка.

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные мамы
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 11:20 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
1109
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
15 ноября 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 1053
В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
15 ноября 11:54 В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
463
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
14 ноября 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
542
Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
14 ноября 12:56 Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
530
Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
14 ноября 10:00 Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
544
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук