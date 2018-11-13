Звезда "Фантастических тварей" Кэтрин Уотерстон беременна первенцем: очаровательные фото

Американская актриса Кэтрин Уотерстон, которая сыграла роль Тины в фильме "Фантастические твари и где они обитают", беременна первенцем.

Популярная актриса объявила счастливую новость на кинопремьере в Лондоне. На красную дорожку перед презентацией "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" Кэтрин вышла в приталенном платье, подчеркивающем округлившийся живот звезды.

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Отметим, что для публичного выхода актриса выбрала желтое платье от Calvin Klein. К брендовой одежде Кэтрин Уотерстон подобрала босоножки на каблуках. Волосы актриса связала в лаконичную прическу и предпочла легкий дневной макияж с акцентом на красные губы.

Официального заявления актриса не делала, однако ее вид говорил сам за себя. Счастливая Кэтрин Уотерстон нежно гладила свой живот в желтом платье, не скрывая своего восторга. Сейчас звезда не разглашает, кто стал отцом будущего ребенка.