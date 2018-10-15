Звезда фильма "Безумная свадьба" Джимми Воха-Воха признался, свободно ли его сердце

Французский актер, сыгравший главную роль в украинской комедии "Безумная свадьба", Джимми Воха-Воха рассказал подробности своей личной жизни.

Об этом он признался в интервью в "Светской жизни".

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Джимми Воха-Воха, сыгравший главного героя фильма – жениха, потом женатого мужчины, в реальной жизни пока не имеет девушки. Однако, по словам актера, он завоевал внимание украинских девушек.

Я получил много милых сообщений в соцсетях. Я очень рад, что мне удалось влюбить в своего героя так много девушек,

– рассказал Джимми.

Кроме того, Воха-Воха признался, что его начали узнавать в Украине.

"На паспортном контроле пограничники взяли мой паспорт, присмотрелись как будто, где мы тебя видели, и сказали, ну, хорошо, проходи. Сегодня я гулял по Киеву, был в Соборе, ездил в метро, трамвае, и так действительно было немало людей, которые меня узнали. Были и такие, которые очень хотели сфотографироваться и это было прикольно. Мы наделали много селфи", – поделился актер.

Трейлер фильма "Безумная свадьба": смотрите видео

О чем фильм "Безумная свадьба"?

Лента рассказывает, как директор провинциального краеведческого музея Василий Середюк обеспечил своей дочери обучение во Франции. Она встретила парня, который сделал ей предложение. Свадьбу пара решила провести на родине девушки. После того, как отец Василий увидел будущего зятя, решил "организовать свадьбу так, чтобы она не произошла".



Главные роли в фильме исполняют Назар Заднепровский, Полина Василиса, Джимми Воха-Воха, а также сам Юрий Горбунов. Кроме того, в эпизодических ролях появляются Потап, Monatik, Олег Винник.