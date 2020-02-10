Звезда фильма "Брачная история" Лора Дерн получила свой первый Оскар

Оскар-2020 становится особой дебютной церемонией награждения для старожилов Голливуда. В 53 года американская актриса Лора Дерн впервые стала лауреатом.

На премии Оскар-2020 Лора Дерн наконец получила такую ​​желанную позолоченную статуэтку. Американская актриса стала лауреатом благодаря второстепенной роли в фильме "Брачная история" режиссера Ноа Баумбаха.

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В фильме она сыграла адвоката Нору Фэншоу, которая помогает Николь, которую сыграла Скарлетт Йоханссон, во время развода с мужем.

Также стоит добавить, что по американскому времени Лора Дерн получила Оскар в канун своего дня рождения. 10 февраля актриса празднует свое 53-летие.

Напомним, Лора Дерн удалось опередить Марго Робби ("Сенсация"), Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо") и Флоренс Пью ("Маленькие женщины").