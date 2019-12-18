Звезда фильма "Чудо-Женщина 2" Галь Гадот объяснила, почему ее героиня отказалась от меча и щита

Будущий фильм американского режиссера Пэтти Дженкинс приобретает все большую популяность, несмотря на то, что до премьеры "Чудо-женщины 2" осталось около полу года. Так, на днях актриса, которая сыграет главную роль, рассказала то, что больше всего интересовало поклонников комиксов DC после представленных постеров и трейлера.

Первый украинский трейлер к фильму "Чудо-женщина 1984" появился в сети в начале декабря и сразу собрал несколько десятков тысяч просмотров. Вслед за видео создатели представили дебютные постеры, после просмотра которых внимательные поклонники заметили, что главная героиня позировала на кадрах без присущего ей оружия.

Здесь: "Чудо-женщина 2": в сети появились украинский трейлер и персонажные постеры к фильму

Так, Галь Гадот в образе Чудо-женщины предстала перед камерой без привычного щита и меча. В чем причина – звезда предстоящей премьеры от DC рассказала cinemablend.

Чудо-женщина больше не будет носить оружие. Мы решили убрать меч, потому что это выглядит очень агрессивно. Если у вас есть меч, то значит, его нужно использовать ... И нам казалось, что щит тоже совсем не обязателен. Чудо-женщина – богиня, она обладает сверхчеловеческой силой и вполне способна бороться без каких-либо дополнительных инструментов. У нее есть латные рукавицы. У нее есть лассо. У нее есть ее диадема. Думаю, всего этого ей достаточно,

– заявила актриса.

Также Галь Гадот призналась, что убрать оружие было ее идеей, а режиссер картины Пэтти Дженкинс без сомнений поддержала ее.



Постеры к первой части фильма "Чудо-женщина" / Коллаж LifeStyle 24

Стоит добавить, что на постере к первой части фильма "Чудо-женщина", где главную роль исполняла та же самая актриса, любимая героиня встала и с мечом, и с щитом.



Постеры ко второй части фильма "Чудо-женщина 1984" / Коллаж LifeStyle 24