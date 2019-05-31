Звезда фильма "Игра Молли" Джессика Честейн приобрела апартаменты на Манхэттене: фото изнутри

Знаменитая голливудская звезда, сыгравшая множество главный ролей в популярных фильмах, порадовала себя роскошной покупкой. 42-летняя Джессика Честейн купила дом в элитном районе Нью-Йорка за 8 миллионов долларов.

Джессика Честейн, которая уже дважды номинировалась на Оскар и вскоре появится в фильме "Люди Икс", приобрела богатые апартаменты на Манхэттене. Желаемая недвижимость обошлась звезде в 8,8 миллиона долларов. Снимки роскошного дома опубликовало издание The Varierty.

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Что интересно, имение был построено в конце 19 века, поэтому его цена была значительно выше. В 2017 году дом был выставлен на продажу за 12 миллионов долларов, однако голливудская актриса и ее муж Джан Лука Препозуло получили хорошую скидку в размере 4 миллионов, поэтому решили долго не думать и приобрести недвижимость.

Площадь дома составляет 600 квадратных метров. Имение насчитывает 7 спален, 5 ванных комнат с душевыми кабинами и полным набором, а также 2 неполных уборных с туалетными столиками. В помещении также есть просторные гостиные, столовая, сауна и офисы-студии.

Фото: Variety