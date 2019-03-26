Звезда фильма "Памятная прогулка" с Мэнди Мур получила звезду на аллее славы в Голливуде

Знаменитая голливудская актриса Мэнди Мур удостоилась почетной награды за свои достижения в киноиндустрии. Звезда фильма "Памятная прогулка" и сериала "Это мы" получила знаменитую звезду на Голливудской аллее славы.

Фотографии с вручения звезды на Голливудской аллее славы Мэнди Мур опубликовала на своей странице в Instagram.

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Актриса, которая играет главную роль в сериале "Это мы", получила почетную награду за достижения в области кино, а именно за фильм "Памятная прогулка" (2002). В кинокартине она сыграла больную лейкемией девушку, которая влюбилась в самого популярного старшеклассника в школе. К слову, Шейн Уэст, который сыграл высокомерного парня, пришел поддержать коллегу по съемочной площадке.



Мэнди Мур и Шейн Уэст / Instagram / @mandymooremm