Звезда фильма "Паразиты" удалила "пьяное" селфи с вечеринки Оскара-2020: причина

Актерский состав оскароносного фильма "Паразиты" громко праздновал свой триумф, чем одна из звезд фильма, Ли Хени, поделилась на своей странице в инстаграме. Однако не все фанаты оценили ее открытость, после чего корейская актриса удалила фотографию.

На Оскаре-2020, который прошел в Лос-Анджелесе 9 февраля, корейский фильм "Паразиты" триумфально победил в четырех номинациях из шести заявленных. Праздновать громкое событие все причастные к ленте отправились на традиционную вечеринку Vanity Fair Oscar Party. С места события поделиться праздничным селфи решила одна из актрис "Паразитов" Ли Хени.

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На своей странице в инстаграме звезда корейского фильма опубликовала снимок, на котором предстала со своими коллегами, которые вместе праздновали победу. Однако фанатам актрисы такое фото не понравилось. Вполне вероятно, что причина была в стаканах с алкоголем, которые они держали в руках.



Селфи, какая звезда "Паразитов" опубликовала и удалила / Фото из фан-страницы / Instagram / @hanuihoneyfan

Через некоторое время Ли Хени опубликовала несколько импрессионистскую фотографию, под которой добавила сообщение с извинениями.

Если я огорчила вас, или заставила смущаться из-за селфи, которым я хотела поздравить своих коллег, извините. Я хотела только поделиться своими ощущениями с людьми в моей родной стране. Я хотела только поздравить всех нас с выполненной тяжелой работой и надеюсь, что вы тоже присоединитесь к поздравлениям для тех, кто написал историю другого корейского фильма,

– написала Ли Хени.