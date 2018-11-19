Звезда фильма "Спеши любить" Мэнди Мур вышла замуж: трогательные фото

В воскресенье, 18 ноября, главная героиня фильмов "Спеши любить" и "Американская мечта" Мэнди Мур праздновала свою свадьбу с певцом Тейлором Голдсмитом. Невеста была одета в необычайно изысканное платье розового цвета.

Как сообщает The Daily Mail, празднование свадьбы было особенным. После торжественной части не было традиционного ужина, а только фуршетные столы, на которых стояли мясо, сыры, вегетарианская пища и сырые продукты. Из алкоголя было виски и много вин, а на десерт аж 12 видов тортов.

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Для скромной церемонии, на которой пара обменивалась кольцами и присягалась в верности, невеста выбрала платье с розовым оттенком от американского бренда Rodarte. Венчались звездные супруги на задней части двора дома Мэнди Мур. На закрытую вечеринку пригласили лишь 50 человек, среди которых были семьи невест и близкие друзья.

Черно-белое фото Мэнди Мур опубликовала на своей странице в Instagram, подписав его очень коротко и просто "11.18.18".

В списке приглашенных была коллега Мэнди Мур и общая подруга пары актриса Минка Келли. Она тоже поделилась яркими фото со свадьбы звезд.