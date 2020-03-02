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Звезда фильма "Вышибалы" Бен Стиллер сыграет в " Форсаже 9"

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Уже этой весной в мировом прокате ожидается девятая часть франшизы "Форсаж". Несмотря на то, что первый официальный трейлер появился в сети несколько ранее, создатели не прекращают удивлять фанатов неожиданными признаниями.

К актерскому составу одного из самых популярных франшиз мира присоединился популярный голливудский актер Бен Стиллер. Об этом сообщается на сайте издания Page Six.

Кстати, здесь: "Форсаж 9": вышел первый украинский трейлер к фильму

Иностранные СМИ предполагают, что его роль будет второстепенной, поскольку съемки "Форсажа 9" завершились еще в ноябре 2019 года, а первый промо-ролик появился в конце января этого года и Бена Стиллера в нем не замечалось.

Вполне вероятно, что голливудская звезда будет принимать участие в создании 10 фильма, однако пока студия Universal официально этого не подтверждает. Напомним, премьера "Форсажа 9" в Украине состоится 21 мая.

Форсаж 9: трейлер на украинском онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Universal Studios Кино LifeStyle
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