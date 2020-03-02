Звезда фильма "Вышибалы" Бен Стиллер сыграет в " Форсаже 9"

Уже этой весной в мировом прокате ожидается девятая часть франшизы "Форсаж". Несмотря на то, что первый официальный трейлер появился в сети несколько ранее, создатели не прекращают удивлять фанатов неожиданными признаниями.

К актерскому составу одного из самых популярных франшиз мира присоединился популярный голливудский актер Бен Стиллер. Об этом сообщается на сайте издания Page Six.

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Иностранные СМИ предполагают, что его роль будет второстепенной, поскольку съемки "Форсажа 9" завершились еще в ноябре 2019 года, а первый промо-ролик появился в конце января этого года и Бена Стиллера в нем не замечалось.

Вполне вероятно, что голливудская звезда будет принимать участие в создании 10 фильма, однако пока студия Universal официально этого не подтверждает. Напомним, премьера "Форсажа 9" в Украине состоится 21 мая.

Форсаж 9: трейлер на украинском онлайн