Звезда фильмов "Джеймс Бонд" Дэниел Крейг получил тяжелую травму на съемках, ему нужна операция

Знаменитый английский актер, покоривший Голливуд своей харизмой и актерскими способностями, тяжело травмирован. 51-летний Дэниел Крейг, который с 2006 года исполняет роли Джеймса Бонда, ждет операцию.

Несколько недель назад в сети появились первые кадры со съемок юбилейного фильма об агенте 007 "Бонд 25", в котором Дэниел Крейг пообещал сыграть в последний раз, после чего готов отдать свою роль молодым и перспективным актерам. Однако, как сообщается на официальной странице ленты в Twitter, 51-летний актер получил травму и требует хирургического вмешательства, однако премьеру картины не перенесут.

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На снимках, которые ранее попали в сеть, заметно, какие сложные трюки приходится выполнять актеру. На некоторых кадрах он находился на палубе яхты босиком, а на некоторых в таком же образе бегал с пистолетом в руках. Вполне вероятно, что он травмировался во время выполнения сложных трюков. Как сообщается на странице, Дэниел Крейг получил травму лодыжки, из-за которой ему трудно передвигаться. После операции ему нужно будет пройти реабилитацию продолжительностью в две недели.