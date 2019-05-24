Звезда фильмов "Джеймс Бонд" Дэниел Крейг получил тяжелую травму на съемках, ему нужна операция

132 Читати новину українською
Дэниел Крейг, исполняющий роль Джеймса Бонда
Дэниел Крейг, исполняющий роль Джеймса Бонда / Instagram / @007page

Знаменитый английский актер, покоривший Голливуд своей харизмой и актерскими способностями, тяжело травмирован. 51-летний Дэниел Крейг, который с 2006 года исполняет роли Джеймса Бонда, ждет операцию.

Несколько недель назад в сети появились первые кадры со съемок юбилейного фильма об агенте 007 "Бонд 25", в котором Дэниел Крейг пообещал сыграть в последний раз, после чего готов отдать свою роль молодым и перспективным актерам. Однако, как сообщается на официальной странице ленты в Twitter, 51-летний актер получил травму и требует хирургического вмешательства, однако премьеру картины не перенесут.

Читайте также: Отдаст роль Джеймса Бонда женщине: Дэниел Крейг больше не будет играть в бондиане

На снимках, которые ранее попали в сеть, заметно, какие сложные трюки приходится выполнять актеру. На некоторых кадрах он находился на палубе яхты босиком, а на некоторых в таком же образе бегал с пистолетом в руках. Вполне вероятно, что он травмировался во время выполнения сложных трюков. Как сообщается на странице, Дэниел Крейг получил травму лодыжки, из-за которой ему трудно передвигаться. После операции ему нужно будет пройти реабилитацию продолжительностью в две недели.

 

blog_ava
Главные новости 23 мая: петиция об отставке Зеленского, старт избирательного процесса в Раду
сегодня
3149
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Джеймс Бонд Кино
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
23 мая 16:29 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
1484
"В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
23 мая 13:23 "В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
Юлія Ліпенцева 193
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
22 мая 20:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
1140
Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
22 мая 14:03 Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
Марта Вересюк 820
"Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
22 мая 11:12 "Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
Юлія Ліпенцева 1150
Новости
Больше новостей
Залиште відгук