Звезда фильмов "Терминатор" и "Тор" Исаак Каппи совершил самоубийство

Актер, сыгравший в лентах "Тор" и "Терминатор" Исаак Каппи во вторник, 14 мая, совершил самоубийство. Мужчина прыгнул с моста в штате Аризона, а после этого его сбил грузовик. Артист умер сразу.

Смерть голливудского актера официально подтвердил представитель департамента общественной безопасности Аризоны. lПро это сообщает издание TMZ.

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За сутки до смерти на своей странице в Instagram Каппи опубликовал признание, в котором рассказал о своих грехах. Как будто на исповеди мужчина признался, что "не был хорошим парнем" и "оскорблял людей, которые его любили". По его словам, он использовал людей, продавал наркотики, не платил налоги, вел разгульный образ жизни и имел наркотическую и алкогольную зависимость.

К слову, в 2018 году пресса заговорила об Исааке Каппи после того, как он на одной из вечеринок пытался задушить дочь Майкла Джексона Пэрис. До этого он публично обвинил Сета Грина в педофилии.