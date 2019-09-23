Звезда "Форс-мажоров" показал неопубликованные ранее фото Меган Маркл на съемочной площадке

Патрик Дж. Адамс, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Форс-мажоры", после выхода финального сезона решил окунуться в ностальгию за съемочным процессом. Он поделился откровенными и в какой-то мере личными кадрами всех актеров, среди которых и герцогиня Сассекская, Меган Маркл.

Фото известных актеров, сыгравших главные роли в сериале "Форс-мажоры", Патрик Дж. Адамс опубликовал на своей странице в Instagram.

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Ностальгия 38-летнего канадского актера обусловлена, вероятно, тем, что на экран вышел финальный девятый сезон сериала. Именно поэтому он поделился архивными снимками, которые сделал во время съемочного процесса.

Он опубликовал несколько серий фото, одну из которых подписал "Лучшая семья, которую можно хотеть". Несмотря на то, что Меган Маркл не снимается в сериале уже в течение трех лет, им с Патриком Дж. Адамсом пришлось немало пройти вместе, поэтому и общих воспоминаний, как оказалось, у них немало.

Он показал несколько совместных фото, а также кадры, на которых супруга принца Гарри предстает в забавных образах, лежа на полу, или в банном халате и на каблуках.

Фото: Instagram @halfadams