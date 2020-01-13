Звезда "Форсажа" и "Спасателей Малибу" Дуэйн Джонсон сыграет в ситкоме о своем детстве

47-летний голливудский актер и реслер Дуэйн Джонсон сыграет самого себя в комедийной программе от NBC. Звезда серии фильмов "Форсаж", "Джуманджи" и других известных картин готовится к роли в многосерийном проекте для телевидения.

Как сообщается на сайте Variety, с 2015 по 2019 год Дуэйн Джонсон снимался в программе "Футболисты", поэтому сотрудничество с NBC будет не первой работой голливудского актера для телевидения. Однако именно этот проект будет сосредоточен на его жизненной истории.

Интересно! Историческая драма "1917" подрывает американский прокат

Шоураннером 11-серийного шоу станет Нагнячка Хан. По идее, лента "Молодой Скала" (The Young Rock) будет рассказывать о детстве Дуэйна Джонсона, подростковом возрасте, а также его становлении как звезды мирового масштаба. Проект будет снят в жанре автобиографического сериала.

Напомним, в 2019 году актер сыграл главную роль в фильме "Джуманджи: Следующий уровень", а летом 2020 года звезда Голливуда приступит к съемкам картины "Черный Адам". Когда будут снимать сериал "Молодой Скала" пока не известно.