Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф рассказал о своей возлюбленной

Главный герой фильмов о "Гарри Поттере" Дэниел Рэдклифф рассказал о своей девушке Эрин Дарк, с которой встречается с 2013 года. Актер говорит, что счастлив, потому что может быть с Эрин самим собой и ей это нравится.

30-летний Дэниел Рэдклифф рассказал о своей возлюбленной и то, как он нашел ее. Пара познакомилась семь лет назад на съемочной площадке драматического фильма "Убей свою дорогу". С первой встречи и до сих пор они не расставались. Дэниел разглядел в Эрин родственную душу. Рядом с ней он может не строить из себя что-то, делать то, что ему по душе. Об этом пишет издание Metro.

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Я вырос с мыслью, что занимаюсь скучными вещами, являюсь занудным ботаном. Думал, что не смогу быть таким с девушкой. Однако сейчас счастлив, что у меня все наоборот. Я могу быть собой и она меня не осуждает. Ей даже нравится, ей весело. Это просто фантастика!

– рассказывает Дэниел.

Эрин Дарк также актриса и сейчас снимается в сериале в Калифорнии. Между влюбленными – большое расстояние, однако они постоянно на связи.

Мы постоянно общаемся по скайпу. У влюбленных актеров всегда бывает момент, когда между ними большое расстояние. Сейчас у нас самый длинный период разлуки в сравнении с предыдущими. И я очень благодарен за то, что есть скайп на фейстайм,

– комментирует Рэдклифф.

Дэниел также добавил, что их жизнь с Эрин довольно скучна. Их ни разу не видели за какими-то интересными, нестандартными занятиями. Однако девушку это вполне удовлетворяет, а занудство Рэдклиффа огорчает больше его самого.