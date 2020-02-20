Звезда "Гарри Поттера" Джули Уолтерс впервые рассказала про онкоболезнь

Британская актриса Джули Уолтерс, сыгравшая Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сумела побороть рак кишечника. 69-летняя звезда впервые решила рассказать свою историю, чтобы вдохновить других онкобольных людей.

В комментарии ВВС актриса призналась, что врачи поставили ей диагноз 18 месяцев назад. За год до этого Джули Уолтерс обращалась к медикам с жалобами о плохом самочувствии, расстройстве желудка и легком дискомфорте. Но когда к симптомам добавились сильные боли, изжога и тошнота, британская знаменитость начала делать тщательное обследование в клинике.

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Подозрения о диагнозе врач рассказал Джули Уолтерс в телефонном режиме. Тогда актриса находилась на съемочной площадке и не могла поверить, что у нее онкоболезнь. Впоследствии врачи подтвердили свои опасения и диагностировали у звезды третью стадию рака кишечника.

Я сначала подумала, что это все глупости, и они, скорее всего, ошиблись. Я не могла в это поверить,

– рассказала Джули Уолтерс.

Актриса решила не скрывать это от мужа Гранта Роффе, с которым вместе уже более 30 лет. От услышанного избранник Джули Уолтерс едва сдерживал слезы.

"Я никогда не забуду его лицо. На его глазах выступили слезы", – добавила она.



Джули Уолтерс с мужем / Pinterest

Однако жуткий диагноз не заставил актрису опустить руки. После операции, опасений, что жизнь закончится на операционном столе, и курса химиотерапии Джули Уолтерс таки преодолела рак. Последние обследования показали, что звезда успешно преодолела недуг. Сейчас актриса завершает работу над фильмом "Таинственный сад" и предполагает, что кинолента может стать последней в ее карьере.

"Я не говорю, что вообще больше никогда не буду играть. Но я определенно не думаю, что смогу вернуться к съемкам, которые проходят по 6 дней в неделю, с 5 утра до 7 часов вечера", – добавила Джули Уолтерс.

Кто такая Джули Уолтерс?Свою актерскую карьеру британская актриса начинала с выступлений в кабаре и комедийных проектах. Однако впоследствии Джули Уолтерс впервые вышла на сцену театра и поняла, что хочет продолжать этим заниматься. Первым участием в кино стал сериал Second City Firsts. Самыми успешными фильмами с участием Джули Уолтерс являются: фильмы о Гарри Поттере, "Джейн Остин", "Мама Миа", "Отважная", "Бруклин", "Билли Эллиот", "Приключения Паддингтона 2".



В 1997 году актриса вышла замуж за британского полицейского Гранта Роффе. У Джули Уолтерс есть дочь Мэйси, которой уже 31 год.