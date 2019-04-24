Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт тайно женился, – СМИ

104 Читати новину українською
Руперт Гринт тайно женился
Руперт Гринт тайно женился

Голливудский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли во франшизе о Гарри Поттере, женился. Именно такой новостью на днях взорвались британские таблоиды.

Как сообщает The Sun, избранницей 30-летнего Руперта Гринта стала актриса Джорджия Грум. Слухи о тайной свадьбе распространились после того, как пара вышла на прогулку в Северном Лондоне.

Читайте также: "Последний москаль" Игорь Скрипко женится на украинке: детали

Во время их визита в одно из кафе папарацци сумели сделать несколько фото. На снимках видно, что Джорджия Грум носит на безымянном пальце золотое кольцо. Это хорошо видно на фото, где британская актриса курит.

Актор таємно одружився
Актер Руперт Гринт тайно женился / The Daily Mail

При этом сам Руперт Гринт засветился с подобным кольцом. Однако он надел украшение не на безымянный, а на средний палец.

BACKGRID


Актер Руперт Гринт с Джоржией Грум / The Daily Mail

Представители Руперта Гринта опровергли информацию о тайной свадьбе. Однако в СМИ вспомнили, что с 2011 года, когда актер начал отношения с Джорджией Грум, он отказывался комментировать свой роман. А в одном из немногочисленных интервью заявил, что хочет в ближайшее время покончить с холостяцкой жизнью и создать полноценную семью. Следовательно, заявление менеджеров голливудского "Рона Уизли" может быть всего лишь прикрытием его свадьбы.

blog_ava
Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине
сегодня
3361
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Звездные свадьбы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий
сегодня 16:46 Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий
43
Великий пост 2019: история и правила соблюдения
сегодня 13:00 Великий пост 2019: история и правила соблюдения
17024
"Хэллбой": черти что на большом экране
сегодня 12:29 "Хэллбой": черти что на большом экране
Юлія Ліпенцева 100
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
23 апреля 19:53 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 2960
Закулисье "Голоса страны-9" и творчество: Оксана Муха откровенно рассказала о жизни после шоу
23 апреля 16:30 Закулисье "Голоса страны-9" и творчество: Оксана Муха откровенно рассказала о жизни после шоу
Юлія Михайлова 650
Новости
Больше новостей
Залиште відгук