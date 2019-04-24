Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт тайно женился, – СМИ

Голливудский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли во франшизе о Гарри Поттере, женился. Именно такой новостью на днях взорвались британские таблоиды.

Как сообщает The Sun, избранницей 30-летнего Руперта Гринта стала актриса Джорджия Грум. Слухи о тайной свадьбе распространились после того, как пара вышла на прогулку в Северном Лондоне.

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Во время их визита в одно из кафе папарацци сумели сделать несколько фото. На снимках видно, что Джорджия Грум носит на безымянном пальце золотое кольцо. Это хорошо видно на фото, где британская актриса курит.



Актер Руперт Гринт тайно женился / The Daily Mail

При этом сам Руперт Гринт засветился с подобным кольцом. Однако он надел украшение не на безымянный, а на средний палец.

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Актер Руперт Гринт с Джоржией Грум / The Daily Mail

Представители Руперта Гринта опровергли информацию о тайной свадьбе. Однако в СМИ вспомнили, что с 2011 года, когда актер начал отношения с Джорджией Грум, он отказывался комментировать свой роман. А в одном из немногочисленных интервью заявил, что хочет в ближайшее время покончить с холостяцкой жизнью и создать полноценную семью. Следовательно, заявление менеджеров голливудского "Рона Уизли" может быть всего лишь прикрытием его свадьбы.