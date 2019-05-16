Звезда "Голоса страны" представила Армению на Евровидении-2019: видео выступления

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Srbuk представила Армению на Евровидении-2019
Srbuk представила Армению на Евровидении-2019 / eurovoix.com

В израильском Тель-Авиве стартовал престижный вокальный конкурс Евровидение-2019. В четверг, 16 мая, состоялся второй полуфинал, который открыла певица Србуи Саргсян.

Девушка известна украинцам благодаря участию в шоу "Голос страны-8". Тогда Србуи Саргсян попала в команду Потапа и вместе со звездным тренером прошла в финал шоу. Однако одержать победу ей так и не удалось.

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На этом зажигательная певица не остановилась. Уже в 2019 году она успешно прошла национальный отбор и под псевдонимом Srbuk отправилась представлять Армению на Евровидении. Во время второго полуфинала Србуи Саргсян представила свою ритмичную песню Walking Out. К композиции артистка создала эффектную постановку, которая поразила зрителей огненным шоу.

Евровидение-2019: второй полуфинал смотреть онлайн – выступление Srbuk

 

 

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Теги: Музыка Евровидение 2019 LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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