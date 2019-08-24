Звезда группы "Звуки Му" Петр Мамонов попал в реабилитацию: причина
Один из самых эпатажных исполнителей Советского Союза, российский музыкант, фронтмен легендарной группы "Звуки Му" Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом.
О реабилитации 68-летнего артиста говорится на его официальной странице в Facebook.
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Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра,
– говорится в сообщении.
Напомним, перед бешеным успехом Петр Мамонов имел нелегкую жизнь: были проблемы с алкоголизмом, финансовые трудности и даже лежал в психбольнице. Известность принесли приглашения на роли в кино и группа "Звуки Му".
Последние годы Петр Мамонов открыто общается с журналистами и размышляет о Боге и нравственности.
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