Звезда группы "Звуки Му" Петр Мамонов попал в реабилитацию: причина

Один из самых эпатажных исполнителей Советского Союза, российский музыкант, фронтмен легендарной группы "Звуки Му" Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом.

О реабилитации 68-летнего артиста говорится на его официальной странице в Facebook.

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Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра,

– говорится в сообщении.

Напомним, перед бешеным успехом Петр Мамонов имел нелегкую жизнь: были проблемы с алкоголизмом, финансовые трудности и даже лежал в психбольнице. Известность принесли приглашения на роли в кино и группа "Звуки Му".

Последние годы Петр Мамонов открыто общается с журналистами и размышляет о Боге и нравственности.

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