Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа сбрил бороду: неожиданное видео

Голливудский актер Джейсон Момоа, наиболее известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", решил кардинально сменить имидж. Звезда перед камерой сбрил свою бороду, символически расставшись с сагой.

Джейсон Момоа получил немалую популярность благодаря фильму "Аквамен", который появился на телеэкранах в 2018 году. Но, пожалуй, наибольший успех ему принесла работа в "Игре престолов". Как в одном, так и во втором фильмах Джейсон Момоа предстал перед киноманами с бородой. Поэтому изменение его образа удивило сеть.

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На своей странице в Instagram актер поделился видео, на котором видно, как он сбрил знаменитую бороду. В заметке Джейсон Момоа не только символически распрощался с известными ролями, но и призвал подписчиков задуматься об охране окружающей среды.

"До свидания Дрого, до свидания Аквамен! Я сбриваю этого зверя, потому что надо что-то менять. Изменения к лучшему ради моих детей, твоих детей, всего мира. Внесем положительные изменения в здоровье нашей планеты. Давайте очистим наши океаны, нашу землю. Присоединяйтесь ко мне в этом. Давайте избавимся от пластика", – заявил Джейсон Момоа.

Пожалуй, такое изменение имиджа любимого актера огорчило большое количество поклонников. Однако в сети активно поддержали его инициативу и заявили, что с таким образом Джейсон Момоа выглядит привлекательнее.

Джейсон Момоа после и до смены имиджа

Смотрите полное видео, как Джейсон Момоа распрощался со своей знаменитой бородой:

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезона сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.