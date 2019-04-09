Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк перенесла инсульт: появились фото из больницы

Главная героиня сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк призналась, что в 24-летнем возрасте перенесла операции на головном мозге и инсульт, после которого чудом выжила. Актриса показала фото 2011 года, сделанные во время ее госпитализации.

Эмилия впервые показала фотографии из больницы, где ее спасали после инсульта, в эфире CBS Sunday Morning.

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На одном из снимков видно на голове актрисы катетер для вывода послеоперационной жидкости. В интервью Кларка призналась, что ее персонаж Дейенерис Таргариен и работа чем-то спасли ее от мысли о собственной смерти.



Эмилия Кларк / CBS News

Ранее в интервью The New Yorker Эмилия вспомнила, что все началось после съемок первого сезона "Игры престолов". Сильная головная боль и тошнота застали Эмилию Кларк во время тренировки в спортзале. "Скорая" сразу же доставила ее в отделение неотложной помощи. МРТ показало, что у актрисы аневризма, а врачи заверили, что нужна срочная операция.

Я должна была подписать разрешение на операцию. Помню, подумала: "Операция на мозге?". Я была очень занята жизнью – у меня не было времени на операцию на мозге! Но в конце концов я успокоилась и подписала, а затем потеряла сознание. Следующие 3 часа хирурги занимались восстановлением моего мозга,

– рассказала Эмилия Кларк.



Эмилия Кларк / CBS News

Во время съемок второго сезона сериала, врачи обнаружили у знаменитости вторую аневризму. И ей пришлось перенести операцию еще раз.

"Когда меня разбудили, я кричала от боли. Процедура провалилась. У меня было сильное кровотечение, шансы выжить уменьшались с каждой минутой. Нужно было делать трепанацию черепа. Восстановление было еще более болезненным, чем после первой операции. Части моего черепа были заменены титановыми пластинами – у меня огромный шрам, идущий через всю голову", – рассказала Эмилия Кларк.



Эмилия Кларк / CBS News