Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк перенесла инсульт: появились фото из больницы

2 Читати новину українською
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк / www.cbsnews.com

Главная героиня сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк призналась, что в 24-летнем возрасте перенесла операции на головном мозге и инсульт, после которого чудом выжила. Актриса показала фото 2011 года, сделанные во время ее госпитализации.

Эмилия впервые показала фотографии из больницы, где ее спасали после инсульта, в эфире CBS Sunday Morning.

Читайте также: Шансы выжить уменьшались, – звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк об инсульте и операции на мозге

На одном из снимков видно на голове актрисы катетер для вывода послеоперационной жидкости. В интервью Кларка призналась, что ее персонаж Дейенерис Таргариен и работа чем-то спасли ее от мысли о собственной смерти.

Емілія Кларк
Эмилия Кларк / CBS News

Ранее в интервью The New Yorker Эмилия вспомнила, что все началось после съемок первого сезона "Игры престолов". Сильная головная боль и тошнота застали Эмилию Кларк во время тренировки в спортзале. "Скорая" сразу же доставила ее в отделение неотложной помощи. МРТ показало, что у актрисы аневризма, а врачи заверили, что нужна срочная операция.

Я должна была подписать разрешение на операцию. Помню, подумала: "Операция на мозге?". Я была очень занята жизнью – у меня не было времени на операцию на мозге! Но в конце концов я успокоилась и подписала, а затем потеряла сознание. Следующие 3 часа хирурги занимались восстановлением моего мозга,
– рассказала Эмилия Кларк.

Емілія Кларк
Эмилия Кларк / CBS News

Во время съемок второго сезона сериала, врачи обнаружили у знаменитости вторую аневризму. И ей пришлось перенести операцию еще раз.

"Когда меня разбудили, я кричала от боли. Процедура провалилась. У меня было сильное кровотечение, шансы выжить уменьшались с каждой минутой. Нужно было делать трепанацию черепа. Восстановление было еще более болезненным, чем после первой операции. Части моего черепа были заменены титановыми пластинами – у меня огромный шрам, идущий через всю голову", – рассказала Эмилия Кларк.

Емілія Кларк
Эмилия Кларк / CBS News

blog_ava
Второй тур выборов президента: дата и прогнозы
сегодня
103445
Теги: LifeStyle Игра престолов Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары
сегодня 18:48 Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары
26
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 17:49 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
3706
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
8 апреля 19:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
49943
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
8 апреля 18:15 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
3196
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
8 апреля 12:51 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
15283
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук