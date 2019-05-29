Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон попал в реабилитационный центр: детали госпитализации

Знаменитый британский актер Кит Харингтон не справился со стрессом в связи с завершением сериала "Игра престолов", из-за чего поехал на лечение в Коннектикут, США. Там сериальный "Джон Сноу" будет бороться с алкогольной зависимостью, стрессом и депрессией.

Киноактер слишком лично проникся завершением проекта HBO, поскольку провел там почти 10 лет, из-за чего попал в эмоциональную "ловушку". Об этом сообщили в издании Page Six.

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Сейчас он проходит лечение в реабилитационном центре Коннектикута Prive Swiss, где его поддерживает жена Роуз Лесли, которая также ранее принимала участие в съемках сериала.

Он осознал, что это – конец, но он трудился над шоу так много лет подряд. И что делать дальше? Теперь он находится в клинике, в основном, чтобы справиться со стрессом и истощением, а также алкогольной зависимостью... Все его близкие действительно считали, что ему следует отдохнуть. Сейчас ему просто нужны тишина и покой,

– сообщили инсайдеры издания.

В центре здоровья Кит Харингтон практикует осознанную медитацию и проходит когнитивно-поведенческую терапию уже около месяца.

"Кит решил использовать перерыв в работе, чтобы провести время в ретрите (период личного или группового уединения для духовной и психологической работы над собой – LifeStyle 24) и разобраться с некоторыми личными проблемами", – сообщил представитель Харингтона.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Сериал содержал всего 6 серий продолжительностью около 7 часов. Несмотря на немалую популярность саги после финальных эпизодов сторонники обратились с требованием переснять концовку.