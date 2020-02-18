24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Звезда "Игры престолов" Кристофер Хивью сыграет в сериале "Ведьмак"

0 Читати новину українською
Кристофер Хивью / IMDb

Слухи о том, что звезда саги "Игра престолов" присоединится к актерскому составу нового сериала "Ведьмак", распространились по сети несколько недель назад. Теперь информация официально подтвердилась: Кристофер Хивью получил свою роль.

О том, что Кристофер Хивью, который известен ролью Тормунда в телесериале "Игра престолов", сыграет в новом популярном проекте "Ведьмак", сообщает издание Redanian Intelligence.

Кстати: Спин-офф к "Игре престолов": создатели сериала признались, когда ждать премьеру

Напомним, сейчас съемочная группа работает над съемкой второго сезона сериала, который увидит свет не раньше, чем весной 2021 года. Так, к новым эпизодам в "Ведьмаке" присоединятся новые персонажи, роль одного из которых досталась Кристоферу Хивью.

Известно, что норвежский актер сыграет Нивеллена. Согласно истории, этот герой является выходцем из семьи аристократов. Однако за преступление, совершенное в юности, он был проклят. Его история вдохновлена сказкой "Красавица и чудовище".

Боевики атаковали украинские позиции у Золотого: все, что известно
сегодня
2549
Автор: Марта Вересюк
Теги: Игра престолов LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:33 "Скандал": кино о сексуальных домогательствах с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби
Юлія Ліпенцева 105
17 февраля 12:27 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 19163
17 февраля 10:52 Эду Ширану – 29: биография и топовые синглы певца
Олена Кандяк 256
16 февраля 12:02 "Форсаж 9", "Не время умирать", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 1039
15 февраля 13:34 Нацотбор Евровидения-2020: порядок выступлений участников второго полуфинала
Квітослава Туз 1984
Новости
Больше новостей
Залиште відгук