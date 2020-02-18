Звезда "Игры престолов" Кристофер Хивью сыграет в сериале "Ведьмак"

Слухи о том, что звезда саги "Игра престолов" присоединится к актерскому составу нового сериала "Ведьмак", распространились по сети несколько недель назад. Теперь информация официально подтвердилась: Кристофер Хивью получил свою роль.

О том, что Кристофер Хивью, который известен ролью Тормунда в телесериале "Игра престолов", сыграет в новом популярном проекте "Ведьмак", сообщает издание Redanian Intelligence.

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Напомним, сейчас съемочная группа работает над съемкой второго сезона сериала, который увидит свет не раньше, чем весной 2021 года. Так, к новым эпизодам в "Ведьмаке" присоединятся новые персонажи, роль одного из которых досталась Кристоферу Хивью.

Известно, что норвежский актер сыграет Нивеллена. Согласно истории, этот герой является выходцем из семьи аристократов. Однако за преступление, совершенное в юности, он был проклят. Его история вдохновлена сказкой "Красавица и чудовище".