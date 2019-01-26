Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс прокомментировала финальный сезон сериала

Британская актриса, звезда культового сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс решила подогреть интерес киноманов к финальному 8 сезону. Во время интервью телевизионная Арья Старк рассказала свои впечатления от съемок.

Как и все знаменитости, которые появились в популярном сериале "Игра престолов", Мэйси Уильямс не хотела бы прощаться с проектом. Она рассказала Sky News, что с тревогой ожидает день, когда все серии финального 8 сезона выйдут в свет. Но "все хорошее когда-то должно заканчиваться", – убеждена Мэйси Уильямс.

Читайте также: Звезда "Игры престолов" Софи Тернер призналась, что ей не разрешали мыть голову во время съемок

Звезда не обошла популярный вопрос, будут ли поклонники саги довольны от развязки "Игры престолов". Мэйси Уильямс призналась, что завершение сериала может разочаровать киноманов.

Это действительно странно: когда все снято, и с каждым днем приближается время премьеры последнего сезона, оно до сих пор является частью моей жизни. Я не уверена, что кто-то будет доволен от финала. Никто не хочет, чтобы это заканчивалось, ведь так? Но я очень горжусь финальным сезоном,

– отметила Мэйси Уильямс.

В то же время актриса сдержала условия контракта с каналом HBO и не рассекретила детали сюжета. Поэтому все поклонники "Игры престолов" уже с 14 апреля 2019 года смогут наблюдать, как будут развиваться события саги в последнем 8 сезоне.

Смотрите тизер 8 сезона "Игры престолов": видео онлайн

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезона сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.