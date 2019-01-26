Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс прокомментировала финальный сезон сериала

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Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс
Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс / www.hbo.com

Британская актриса, звезда культового сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс решила подогреть интерес киноманов к финальному 8 сезону. Во время интервью телевизионная Арья Старк рассказала свои впечатления от съемок.

Как и все знаменитости, которые появились в популярном сериале "Игра престолов", Мэйси Уильямс не хотела бы прощаться с проектом. Она рассказала Sky News, что с тревогой ожидает день, когда все серии финального 8 сезона выйдут в свет. Но "все хорошее когда-то должно заканчиваться", – убеждена Мэйси Уильямс.

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Звезда не обошла популярный вопрос, будут ли поклонники саги довольны от развязки "Игры престолов". Мэйси Уильямс призналась, что завершение сериала может разочаровать киноманов.

Это действительно странно: когда все снято, и с каждым днем приближается время премьеры последнего сезона, оно до сих пор является частью моей жизни. Я не уверена, что кто-то будет доволен от финала. Никто не хочет, чтобы это заканчивалось, ведь так? Но я очень горжусь финальным сезоном,
– отметила Мэйси Уильямс.

В то же время актриса сдержала условия контракта с каналом HBO и не рассекретила детали сюжета. Поэтому все поклонники "Игры престолов" уже с 14 апреля 2019 года смогут наблюдать, как будут развиваться события саги в последнем 8 сезоне.

Смотрите тизер 8 сезона "Игры престолов": видео онлайн

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезона сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Игра престолов
Источник: Lifestyle
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