Звезда "Игры престолов" Натали Дормер шокировала неуместным нарядом на Brit Awards-2019

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Натали Дормер на Brit Awards-2019
Натали Дормер на Brit Awards-2019 / Instagram / @nataliedomrer

Голливудская актриса Натали Дормер, известная по роли Маргере Тирелл в сериале "Игра престолов", засветилась на красной дорожке Brit Awards-2019. Однако ее образ несколько шокировал поклонников и участников церемонии.

В среду, 20 февраля, отгремело одно из самых престижных британских событий года – церемония награждения артистов Brit Awards-2019. Торжественное событие прошло в Лондоне, на стадионе "O2 Арена".

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Не обошла вниманием шоу голливудская актриса Натали Дормер. Звезда вышла на красную дорожку в серых джинсах-бойфрендах и черном кожаном жакете на завязках. Наряд актриса дополнила босоножками на каблуках, распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Такой образ прекрасно подошел бы для любого выхода с подругами или похода в ресторан. Однако на красной дорожке Натали Дормер выглядела довольно неуместно. Поразил и выбор украшений звезды: она предстала перед фотографами в розовых пластиковых серьгах.

Наталі Дормер на урочистій церемонії
Натали Дормер на торжественной церемонии / Instagram / @nataliedomrer

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Голлівудська акторка Наталі Дормер
Голливудская актриса Натали Дормер / Instagram / @nataliedomrer

Невдалий образ Наталі Дормер
Неудачный образ Натали Дормер / Instagram / @nataliedomrer

Акторка Наталі Дормер
Актриса Натали Дормер в Лондоне / Instagram / @nataliedomrer


Натали Дормер / Instagram / @nat_dormer14

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Теги: LifeStyle Голливуд Игра престолов Великобритания Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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