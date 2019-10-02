Звезда "Игры престолов" показал свой скандинавский дом в Беверли-Хиллз: фото стильного дома

Николай Костер-Вальдау является одним из самых известных датских актеров, ведь он сыграл главную роль в культовом сериале "Игра престолов". После съемок в многосерийной ленте его карьера активно пошла вверх, поэтому датчанин переехал в Калифорнию, однако даже там он сделал для себя и своей семьи скандинавский уют.

49-летний датский актер, сыгравший роль Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", недавно приобрел недвижимость в штате Калифорния, США. Однако, как сообщает издание Architectural Digest, в интерьере дома преобладает скандинавский дизайн и в доме определенно нет золотых львов и кубков для вина.

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Николай Костер-Вальдау обустроил свой калифорнийский особняк в духе своей родины. Вероятно, его жене и детям комфортнее жить в стране с кардинально другим темпом, чем Дания, зная, что вернувшись домой они будут чувствовать "хюґе".

Актер признался, что во время покупки недвижимости его подкупил бассейн и большой задний двор. По его словам, жители Дании проводят на улице так много времени, как только могут.

В Калифорнии мне очень нравится пользоваться открытым пространством – в бассейне я могу провести весь день,

– признался актер во время интервью.

А что касается интерьера, главными требованиями к дизайнерам были – удобство и простота во всем. Поэтому в спальне Костер-Вальдау нет лишних деталей, а стены выкрашены в белый цвет. Гостиная, офис и ванная комната также оснащены в стиле минимализма – светлые оттенки, деревянная мебель и много света – все это напоминает актеру его родную Данию.

Фото: Architectural Digest