Звезда "Игры престолов" Софи Тернер изменилась до неузнаваемости: фото

После премьеры финальных эпизодов сериала "Игра престолов" актеры, сыгравшие главные роли в саге, вернулись к привычной будничной жизни. Многие из них решились на смену имиджа, чтобы отойти от всем знакомого образа. В частности, Софи Тернер на днях предстала с новой стрижкой, которая изменила ее до неузнаваемости.

Британская актриса Софи Тернер получила мировую славу благодаря "Игре престолов". Там звезда мастерски сыграла роль Сансы Старк. Поэтому сторонники привыкли ее видеть со сплетенным в косу рыжеватыми волосами. В обыденной жизни актриса предпочитала светлый цвет, поэтому на всех кинособытиях появлялась в образе блондинки.

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Однако сериал закончился и Софи Тернер решилась на кардинальные изменения имиджа. В программе Graham Norton Show она предстала перед камерами с челкой и распущенными светлыми волосами. Стрижка изменила Софи настолько, что не все ее поклонники узнали в блондинке своего кумира.

Ранее еще один актер из "Игры престолов" удивил поклонников сменой образа. Джейсон Мамоа, наиболее известный по роли кхала Дрого, сбрил свою знаменитую бороду.

Что такое "Игра престолов"?Это фэнтезийный сериал, снятый телеканалом HBO, в основу которого положена серия книг "Песнь льда и пламени". Несмотря на то, что автор цикла, Джордж Мартин, написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако это не помешало несколькосезонной саге обогнать сюжетные линии, которые описаны в книгах. Шестой, седьмой и восьмой (финальный) сезоны сериала базировались на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Он вместил в себя всего 6 серий продолжительностью около 7 часов. Несмотря на немалую популярность саги после финальных эпизодов сторонники обратились с требованием переснять концовку.