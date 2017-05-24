Звезда "Игры престолов" Софи Тернер призналась, что ей не разрешали мыть голову во время съемок

Британская киноактриса, звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая находится в отношениях с актером и участником группы DNCE Джо Джонасом, рассказала подробности о съемках культового сериала "Игра престолов".

Об этом Софи рассказала в интервью изданию InStyle.

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Тернер призналась, что продюсеры позволяли ей мыть голову только первые сезоны, ведь героиня была представительницей аристократии, однако во время съемок пятого попросили прекратить делать это.

Потом у меня появилась парик, и я стала мыть волосы, когда хочу. Но пару лет у меня были довольно жирные волосы, а еще они чесались. Кроме того, на съемках были специальные машины, которые делали снег из бумаги. Он застревал в жирных волосах, и это было противно... Волосы Санси менялись от сезона к сезону в зависимости от того, кто оказывал на нее влияние. Первые несколько сезонов она в Винтерфелле, как и ее мать, носила простую косу. Потом, когда она отправилась в Королевскую Гавань, у нее была прическа, которая похожа на ту, что носила королева. С Мизинцем она покрасила волосы в темный цвет и стала носить черную одежду. Затем она возвращается в Винтерфелл и снова делает простую косу,

– объяснила актриса.

Софи Тернер добавила, что больше всего времени гримеры тратили на тех, кто использовал парики, в частности, это прическа Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен в "Игре престолов").

"У нее был лысый парик, а затем надевали обычный парик, с чего ей делали очень сложную прическу", – отметила актриса.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.