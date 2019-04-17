Звезда "Игры престолов" Софи Тернер призналась, что хотела совершить самоубийство

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Софи Тернер в роли Сансы Старк в "Игре престолов"
Софи Тернер в роли Сансы Старк в "Игре престолов" / HBO

Британская кинозвезда Софи Тернер, которая снялась с 1 по 8 сезон сериала "Игра престолов" в роли Сансы Старк, стала жертвой критики собственных же фанатов, из-за чего задумывалась о суицидальных мыслях.

Об этом 23-летняя актриса призналась в программе Phil in the Blanks, передает The Daily Mail. Она рассказала, что в 17 лет у нее началась глубокая депрессия и с годами она только усложнялась. Социальные сети стали "катализатором" ее депрессии, поскольку люди критиковали все – от ее веса и кожи до актерской игры.

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Самая большая проблема для меня – просто встать с кровати, выйти из дома и научиться любить себя. Я думаю, что это самая большая проблема,
– поделилась звезда фэнтезийного сериала.

Вместе с тем она добавила, что справиться с проблемами ей помогает жених Джо Джонас: "Когда кто-то говорит вам, что любит вас каждый день, это заставляет вас любить себя".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

 

После завершения съемок финального сезона "Игры престолов" Софи решила отойти на некоторое время от шоу-бизнеса и серьезно заняться своим здоровьем. Сейчас она проходит лечение у психоаналитика, принимает лекарства и старается как можно больше заботиться о себе.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.

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Теги: LifeStyle Игра престолов Самоубийство Голливуд
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