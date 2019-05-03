Звезда "Игры престолов" Софи Тернер вышла замуж в комбинезоне украинского дизайнера BEVZA

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Софи Тернер
Софи Тернер / Instagram / @sophiet

Британская киноактриса Софи Тернер в эти дни поразила мир радостной новостью! После музыкальной церемонии вручения наград Billboard Music Awards она поженилась со своим возлюбленным Джо Джонасом в Лас-Вегасе. Но для особого события она решила выбрать тоже особый образ.

И на радость украинской фешн-индустрии, 23-летняя Софи выбрала белый атласный комбинезон от украинского бренда BEVZA. Об этом сообщил муж основательницы бренда Светланы Бевзы, Владимир Омелян, в своем Facebook.

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Горько молодоженам! Любите ли Вы сериал "Игра Престолов", как люблю его я? А знаете ли Вы, что главная героиня этого сериала, Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, сегодня тайно вышла замуж? И вся американская и британская пресса наперебой восторженно пишет, что под венец она пошла в очаровательном белом наряде от украинского дизайнера BEVZA! Поздравляю, моя любимая! Украинцы не только умеют создавать сюжеты покруче американских блокбастеров, но и быть на вершине мировой моды и стиля!
 говорится в сообщении министра инфраструктуры Украины.

В Vogue Ukraine рассказали, что комбинезон бренда BEVZA представлен в новой осенне-зимней коллекции, которую Светлана Бевза показала несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Коллекция имеет название CLOSET и посвящена минимальному набору вещей, который должен быть в гардеробе каждой девушки.

BEVZA
Bevza осень-зима 2019/2020

Свой свадебный образ невеста Софи Тернер дополнила золотыми туфлями-мюли Loeffler Randall и фатой. Джо Джонас в свою очередь надел серый классический костюм с белой рубашкой.

 

Добавим, что свадебная церемония молодоженов была довольно скромной – на ней собрались лишь ближайшие родственники и друзья, а действо проходило в одной из часовен Лос-Анджелеса. Ведущим церемонии был артист, который копирует Элвиса Пресли. А первый видеоролик со свадьбы Софи и Джо появился на Instagram-аккаунте ди-джея Diplo.

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные свадьбы Мода Стиль и мода Игра престолов
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