Звезда Instagram Ким Кардашян показала, как выглядела в 18 лет: потрясающее фото

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Сегодня имя Ким Кардашян известно едва ли не в каждом углу планеты. Ее знают как успешную бизнесвумен, эпатажную светскую львицу и звезду социальных сетей. Однако мало кто помнит или видел ее в подростковом и юном возрасте, а 38-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и не пытается скрывать.

О сестрах Кардашян-Дженнер не знает разве что младенец, ведь, несмотря на то, что об их жизни ежедневно пишут сотни СМИ, они сами показывают его в шоу "Семейство Кардашян". Так, член большой семьи Ким Кардашян неоднократно была раскритикована за хирургическое вмешательство в лицо и тело. Однако осуждения сторонников никак не влияют на желание звезды показывать свои юношеские фото.

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Так, на своей странице в Instagram Ким Кардашян опубликовала очередное фото, которое получило неплохую обратную связь от поклонников. Снимок, на котором юная знаменитость направляется в Аризону вместе со своей сестрой Хлои, лайкнуло почти 3 миллиона пользователей, а прокомментировало более 13 тысяч поклонников.

На фото у американской дивы такие же пухлые губы, а также выразительные скулы. Однако некоторые фанаты писали, что девушка на фото мало чем похожа на сегодняшнюю Ким Кардашян.

Кім Кардашян у 18 років
Ким Кардашян в 18-летнем возрасте​ / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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