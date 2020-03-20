Звезда "Криминального чтива" высмеял массовые покупки в разгар коронавируса: смешное видео

Сейчас в большинстве стран мира правительство вводит карантин и подчеркивает необходимость изоляции граждан. Из-за паники граждане массово скупают вещи первой необходимости. Актер Джон Траволта решил пошутить над такими поступками, опубликовав забавное видео.

На личной странице звезды появился фрагмент легендарной картины Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Джон Траволта продемонстрировал, что лента 1994 года не утратила свою актуальность за более чем два десятилетия. Он довольно неординарно поддержал общество в сложное время пандемии коронавируса..

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На кадрах изображен момент, когда главный герой Винсент Вега открывает таинственный чемодан. Несмотря на то, что зрители так и не узнали, что было внутри, Джон Траволта предложил собственный вариант. Он показал, что внутри была туалетная бумага.

Так, знаменитость акцентировал внимание на том, что сегодня люди по всему миру сгребают с полок вещи первой необходимости из-за стресса и стремления чувствовать себя в безопасности.

Надеюсь, этот ролик развеселит вас. Посылаю вам свою любовь и поддержку в это время,

– написал Траволта.

Напомним, что число жертв коронавируса в мире превысило 10 000 человек. Всего зафиксировано более 247 тысяч подтвержденных случаев, более 88 тысяч человек побороли недуг. Топ стран по количеству больных возглавляет Китай – 80 967, следом идет Италия – 41 035. В Украине подтверждено 26 случаев коронавируса.



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