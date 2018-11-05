Звезда "Лиги справедливости" Эзра Миллер снялся в провокационной фотосессии для глянца

Американский актер Эзра Миллер согласился на довольно провокационную фотосъемку. В журнале GQ Style он появился в женском наряде и с макияжем.

Актер украсил обложку глянца в довольно необычном образе и дал откровенное интервью. По словам Эзры Миллера, такая съемка для GQ Style была хорошим образцом размытой гендерной идентичности. Более того, такой образ очень близок самому актеру.

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Он или она – какая разница? Мне подходят любые местоимения,

– признался Эзра Миллер.

Перед камерой актер позировал в женском наряде и аксессуарах. Кроме этого, Эзра Миллер согласился нанести на свое лицо макияж, в частности, подвел губы красной помадой.

Стоит отметить, что американский актер не впервые появляется на страницах журнала в эпатажных образах. В 2012 году в cover story журнала Paper Эзра Миллер предстал с красной помадой на губах.

Кто такой Эзра Миллер?Актер, известный участием в фильмах "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Лига справедливости", "Фантастические твари и места их обитания", "Крушение поезда", "Госпожа Бовари", "Что-то не так с Кевином", "Родственники", "Сити-Айленд" и др. В 26 лет Эзра Миллер откровенно заявляет, что является квиром. "Я бы не назвал себя геем. В основном меня всегда привлекали женщины, но я был со многими людьми и готов полюбить кого угодно", – пояснил актер.