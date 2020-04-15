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Звезда Лос-Анджелеса: в городе появился мурал с принцем Гарри

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Принц Гарри появился на мурале / Instagram / @teachr1

Хотя принц Гарри официально отказался от королевских обязанностей и переехал из Великобритании, он не прекращает привлекать внимание СМИ. На этот раз потомок Елизаветы II вдохновил художников на создание особого мурала.

Портрет принца Гарри на улицах Лос-Анджелеса появился на днях. Автор мурала, художник с псевдонимом teachr, изобразил представителя британской монархии в синем худи и с двумя собаками рядом. Видимо, таким образом художник шутливо показал, что даже на рисунке Гарри не нарушает правила карантина.

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Привлекла внимание и надпись на одежде принца. "Сохраняйте спокойствие и мойте руки", – написал автор мурала на одежде знаменитого британца.


Принц Гарри на мурале в США / Instagram / @ teachr1

Известно, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл поселились в Лос-Анджелесе. Пара приобрела элитный особняк у голливудского актера Мела Гибсона. Много американцев в восторге от таких звездных гостей города, так мурал стал своеобразным приветствием принца Гарри в Калифорнии.

"Приятно, что в Лос-Анджелесе теперь живет такая замечательная пара. Они, кажется, хорошо настроены. На моем мурале Гарри гуляет со щенками, одетый в старое худи Megxit, которое все еще ему пригодится", – прокомментировал автор стенописи.


Во время карантина в Лос-Анджелесе появился особый мурал / Instagram / @ teachr1

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Королівська сім'я Новости США Мурал Принц Гарри Новости LifeStyle Новости культуры LifeStyle
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