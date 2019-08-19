Звезда "Мачете" Дэнни Трехо впервые приедет в Украину

Американский актер Дэнни Трехо посетит столицу Украины в рамках популярного фестиваля Comic Con Ukraine 2019, который состоится 21-22 сентября.

Организаторы geek-фестиваля обещают, что фанаты смогут вдоволь пообщаться со звездой, задать ему несколько вопросов, и даже сделать с ним фото или взять автограф. Об этом сообщается на Instagram-странице события.

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Самые брутальные из брутальных, доставайте свои мачете и готовьтесь к встрече – Дэнни Трехо впервые посетит Украину и станет звездным гостем Comic Con Ukraine 2019! 21 и 22 сентября Дэнни Трехо встретится с вами на главной сцене Comic Con Ukraine! Если вам хватит храбрости – попробуйте задать вопрос, а те, у кого не затрясутся поджилки, смогут взять автограф и сфотографироваться с выдающимся "Голливудским злодеем"!

– говорится на Instagram-странице события.

Что известно про фестиваль Comic Con?Это самый масштабный фестиваль комиксов и косплея в Украине, который имеет истоки в США и Европе. Кроме встречи фанатов тематических фильмов и игр, посетители могут стать свидетелями косплей-шоу, выставки комиксов, зоны видеоигр, соревнований и других достопримечательностей. В Сан-Диего, где проходит самый масштабный фестиваль Comic Con, часто проходят презентации фильмов, трейлеров и анонсы будущих лент, а на мероприятия приходят голливудские звезды, которые общаются с фанатами.

Мероприятие состоится на Арт-заводе "Платформа", а билеты на встречу с культовым актером фанатам можно будет приобрести совсем скоро. А сторонники, кстати, в восторге от новости о приезде Трехо в Украину и теперь с нетерпением ждут встречу с голливудской звездой.

Реакция фанатов на приезд Трехо в Украину / Скриншот из Instagram

Стоит добавить, что в рамках весеннего Comic Con Ukraine на событие в качестве гостя должен был приехать Ричард Брейк – звезда сериала "Игра престолов". Но в связи с семейными обстоятельствами в последний момент отменил визит.

Что известно про Дэнни Трехо?75-летний американский актер получил немалую славу в кинематографе, снявшись в не менее 40 фильмах. В основном его приглашают на роли антагонистов (врагов), а фанаты больше всего помнят Дэнни по фильмам "Дети шпионов", "Мачете", "Хищники" и другим. Правда, мужчина имел проблемы с законом, неоднократно побывав в тюрьмах для отбытия срока. Находясь за решеткой, он смог отказаться от наркотиков и алкоголя, которыми злоупотреблял.