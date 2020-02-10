Звезда Marvel Бри Ларсон подтвердила слухи о романе с коллегой: романтические фото с Оскара-2020

Голливудская актриса Бри Ларсон, которая сыграла роль Капитана Марвела, строит новые отношения. Избранником звезды стал ее коллега Элайджа Аллан-Блитц.

Впервые о романе актеров заговорили в августе 2019 года. Тогда папарацци случайно сфотографировали Бри Ларсон и Элайджа Аллана-Блитца на романтическом свидании. Пара сходила вместе на шопинг и не скрывала своих чувств друг к другу.

Смотрите также: Киану Ривз пришел на Оскар-2020 с мамой: волшебное фото

Однако комментировать предположения журналистов влюбленные не спешили. Для официального подтверждения слухов о романе Бри и Элайджа выбрали одно из самых громких кинособытий года – церемонию вручения премий Оскар-2020. Торжество актеры посетили вместе, что многие восприняли как заявление об отношениях.

Для этого выхода голливудская красавица выбрала роскошное блестящее платье от бренда CELINE. Наряд Бри Ларсон был приталенным и имел трендовый кейп. Украшения и босоножки на каблуках завершили потрясающий образ звезды Marvel.

Интересно, что Бри Ларсон не только была зрителем грандиозного шоу, но и его участником. Звезда стала одной из актрис, объявлявших победителей Оскара-2020. Поэтому журналисты подозревают, что Элайджа Аллан-Блитц сопровождал Бри Ларсон, чтобы поддержать ее в такой особенный день.

Что известно о личной жизни Бри Ларсон?

В течение 5 лет актриса строила отношения с успешным музыкантом Алексом Гринвальдом. Весной 2016 года он сделал предложение любимой, а Бри Ларсон начала красоваться перед камерой с роскошной кольцом. Однако к алтарю звезды не спешили, а зимой 2018-го заявили о разрыве отношений. О причине отмены помолвки ни Бри Ларсон, ни Алекс Гринвальд не сообщали.