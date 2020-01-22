Звезда "Матрицы" Гюго Уивинг не появится в четвертой части в роли агента Смита

59-летний Гюго Уивинг, который получил мировую известность именно благодаря роли агента Смита, не сыграет этого персонажа в продолжении "Матрицы", который выйдет на большой экран уже в 2021 году.

Об этом сам актер признался в интервью изданию Time Out. По его словам, в четверой части франшизы не будет этого персонажа, однако он все равно хотел бы присоединиться к проекту, если бы не его насыщенный график и сделки с другими компаниями. Напомним, сейчас Гюго Уивинг играет в театральной постановке "Визит".

К теме: "Матрица 4": создатели назвали дату премьеры, которая совпадает с выходом фильма "Джон Уик 4"

Также актер признался, что сначала его участие в фильме "Матрица 4" было согласовано, но неизвестно почему его не пригласили на съемки. Тем более, он считал, что на согласование графиков ему понадобилось бы всего восемь недель.

Я думал, что мог бы сделать и то, и другое. ... И все это время я воздерживался от принятия предложения сыграть в "Визите". Мы общались на эту тему с Ланой Вачовски, но в конце концов она решила, что ничего не получится. Мы, вроде бы, смогли согласовать даты, но потом она передумала. Поэтому дальше они продвигаются уже без меня,

– откровенно признался Хьюго Уивинг.

Напомним, в декабре 2019 года в сети появилась информация, что "Матрица 4" выйдет на большой экран 21 мая 2021 года. Что самое интересное, на тот же день запланирован релиз фильма "Джон Уик 4".