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Звезда "Мстителей" Джереми Реннер требует уменьшить сумму алиментов на время пандемии

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Вспышка коронавируса сказалсь даже на доходах мировых знаменитостей. Так, 49-летний американский актер Джереми Реннер требует через суд уменьшить размер алиментов для 6-летней дочери Авы. Звезда подчеркивает, что в условиях карантина его финансовое положение ухудшилось.

Большинство успешных кинопроектов пришлось заморозить в условиях карантина. Сейчас множество съемочных групп оказалось без зарплаты, однако экономический кризис почувствовали даже именитые представители индустрии. Как сообщает издание TMZ, актер Джереми Реннер откровенно заявил о финансовых трудностях.

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Звезда "Мстителей" отметил, что в этом году его работа над лентами Marvel завершилась, а запланированные съемки приостановлены на длительное время из-за пандемии коронавируса. В последние недели он испытал существенные материальные проблемы. Так, Джереми Ренне подал иск в суд, которым требует уменьшить сумму алиментов на дочь от первого брака с актрисой Сонни Пачеко. Отношения между парой завершились 2015 за год после женитьбы, а экс-супруга воспитывает общую дочь самостоятельно. 

Однако карантинный режим – лишь повод для Джерема Ренне сократить колоссальные ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч долларов – свыше 800 тысяч гривен. Звездный папа убежден, что суммы в 11 тысяч долларов вполне достаточно на проживание, питание, транспорт и одежду для 6-летней Авы.

Ненасытный аппетит Сонни к деньгам Джереми не имеет конца,
– говорится в судебных документах.

Джереми Ренне требует через суд контролировать расходы на дочь, ведь уверяет, что экс-супруга тратит деньги нерационально. Он подчеркивает, что Сонни Пачеко не только пользуется его материальным положением, но и настраивает ребенка против отца.

Напомним, что по версии издания Forbes 2018 года Джереми Ренне стал самым прибыльным актером. За каждый доллар, получивший за роль, киностудии он принес 82,70 доллара.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Коронавирус Covid-19 Голливуд Marvel
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