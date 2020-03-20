Звезда "Мстителей" игнорирует карантин: Ценят свободу больше жизни

В то время, как большинство граждан находятся в изоляции. а звезды в один голос призывают оставаться дома, американская актриса Эванджелин Лилли игнорирует меры безопасности. Знаменитость призналась, что отправила своих детей в спортивный лагерь.

40-летняя звезда Marvel в разгар пандемии коронавируса опубликовала сообщение в своем инстаграме, которое вызвало настоящий резонанс в сети. Так, Эванджелин Лилли поспешила сообщить поклонникам, что отправила двух своих детей в гимнастический лагерь.

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Актриса отметила, что малыши тщательно вымыли руки перед тем, как начали свои занятия, и весело проводят время. Однако далеко не все фоловеры оценили такой поступок мамочки, подчеркнув, что сейчас не время для массовых мероприятий: "Простите, вы чрезвычайно эгоистичны и безответственны к жизни людей".

Сама же Эванджелин Лилли не замедлила с ответом и объяснила свое отношение к смертельному заболеванию, которое унесло десятки тысяч жизней. Звезда назвала коронавирус "респираторным гриппом" и отметила, что власть зашла слишком далеко в своих попытках уменьшить вспышку распространения недуга.

Люди так легко позволили правительству контролировать их жизнь... Давайте пристально следить за нашими лидерами, убеждаясь, что они не злоупотребляют этим моментом, чтобы похитить больше свобод и завладеть большей силой,

– написала Эванджелин Лилли в комментариях.

Актриса чувствует, что внедренные меры безопасности ограничивают ее свободу и создают дискомфорт: "некоторые люди ценят свою жизнь больше свободы, другие люди ценят свободу больше своей жизни. Мы все делаем выбор". Кроме того, знаменитость откровенно рассказала, что живет в одном доме с отцом, который борется с четвертой стадией лейкемии. ВОЗ отмечает, что именно люди с ослабленным иммунитетом и граждане пожилого возраста находятся в группе риска.

Число жертв коронавируса в мире превысило 10 000 человек. По состоянию на 20 марта зарегистрировано 245 829 случаев заражения коронавирусом, из них более 88 тысяч человек выздоровели.



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