Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун получит 6,1 миллиона за роль сестры Холмса

Юная британская актриса и модель Милли Бобби Браун получила мировую известность, сыграв в популярном сериале “Очень странные дела” девочку под именем Одиннадцатая. Однако для девушки это был лишь первый шаг в карьере, ведь согласно условиям нового контракта, за новую главную роль она получит гонорар в размере более 6 миллионов долларов.

О том, что 15-летняя Милли Бобби Браун получила главную роль в сериале "Энола Холмс", где она сыграет сестру Шерлока Холмса, сообщает издание The Daily Mail.

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Уже вскоре юная актриса, которая стала известной благодаря роли в успешном проекте "Очень странные дела" предстанет в кардинально другом образе главной героини сериала.

В центре сюжета ленты "Энола Холмс" предстанет младшая сестра Шерлока Холмса, у которой также есть удивительные способности.

Ее согласие на эту роль создатели будущего сериала оценили в 6,1 миллиона долларов. Однако, что самое интересное, если лента получит высокие рейтинги, она получит за это дополнительные 800 тысяч долларов, а, поскольку она выступает сопродюсером проекта, к ее гонорару прибавилось еще 500 тысяч долларов.

Как отмечается в источнике, в сериале также сыграет актриса Хелена Бонэм Картер, а премьера "Энолы Холмс" запланирована на 2020 год.

Добавим, что даже в сериале "Очень странные дела" гонорар юной актрисы достигал от 25 до 250 тысяч долларов за эпизод. В зависимости от количества сцен с ее участием.