Звезда "Один дома" использовал популярный образ Кевина в новогодней рекламе

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Маколей Калкин в рекламе носков
Маколей Калкин в рекламе носков / Happy Socks

Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда Маколей Калкин снялся в рождественской рекламе носков. Шведский бренд Happy Socks снял новогодний ролик, главный герой которого возмужавший Маколей Калкин. Он не только позировал перед объективами камер, но и стал дизайнером одной из пар носков.

В преддверии рождественских праздников популярность Маколея Калкина растет в разы. Несмотря на то, что премьера легендарного фильма "Один дома" состоялась 29 лет назад, образ главного персонажа Кевина Маккаллистера является актуальным и до сих пор.

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Шведский бренд носков Happy Socks снял новогодний ролик, главным героем которого стал звезда "Один дома".

Маколей Калкин в видеоролике "Naughty or Nice" предстал в образе взрослого Кевина Маккаллистера. Актер, одетый в свитер с оленями и пестрые носки в крупный горох, позирует с игуаной. Калкин также рассказал о своем отношении к Рождеству.

Каждый день – праздник, кроме, как вы знаете, самих праздников. Я стал слишком стар для всего этого дерьма,
– поделился актер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Happy Socks (@happysocks)

В компании рассказали, что Маколей Калкин участвовал в создании новой коллекции. Он стал дизайнером одной из пар носков. К модели он добавил принт заячьих ушей, проведя параллели со своим подкастом BunnyEars.


Носки, дизайнером которых стал Маколей Калкин / Happy Socks

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Рождество Реклама
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