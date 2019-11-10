Звезда "Один дома" использовал популярный образ Кевина в новогодней рекламе

Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда Маколей Калкин снялся в рождественской рекламе носков. Шведский бренд Happy Socks снял новогодний ролик, главный герой которого возмужавший Маколей Калкин. Он не только позировал перед объективами камер, но и стал дизайнером одной из пар носков.

В преддверии рождественских праздников популярность Маколея Калкина растет в разы. Несмотря на то, что премьера легендарного фильма "Один дома" состоялась 29 лет назад, образ главного персонажа Кевина Маккаллистера является актуальным и до сих пор.

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Шведский бренд носков Happy Socks снял новогодний ролик, главным героем которого стал звезда "Один дома".

Маколей Калкин в видеоролике "Naughty or Nice" предстал в образе взрослого Кевина Маккаллистера. Актер, одетый в свитер с оленями и пестрые носки в крупный горох, позирует с игуаной. Калкин также рассказал о своем отношении к Рождеству.

Каждый день – праздник, кроме, как вы знаете, самих праздников. Я стал слишком стар для всего этого дерьма,

– поделился актер.

В компании рассказали, что Маколей Калкин участвовал в создании новой коллекции. Он стал дизайнером одной из пар носков. К модели он добавил принт заячьих ушей, проведя параллели со своим подкастом BunnyEars.



Носки, дизайнером которых стал Маколей Калкин / Happy Socks