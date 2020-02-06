Звезда "Однажды в Голливуде", что номинирована на Оскар, снялась для украинского Vogue

Американская актриса Маргарет Квелли, которая снялась во второстепенной роли фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", стала главной героиней украинского издания Vogue. Февральский номер издания уже в продаже.

Известно, что февральский номер Vogue UA посвященный новому европейскому кино. Автором съемки стал знаменитый кинорежиссер из Греции Йоргос Лантимоса – автор фильма "Фаворитка" 2018 года, в котором главная актриса Оливия Колман получила прошлогодний Оскар.

К теме: Номинанты Оскара Тарантино, Баумбах и Джун Хо стали редакторами глянца W: что из этого вышло

Лантимосу мы дали карт-бланш – и он не отказал себе в удовольствии пощекотать нам нервы и выбрал локацией лондонскую бутафорскую мастерскую, где изготавливают муляжи частей тела для кинопроизводства,

– говорится на сайте Vogue UA.



Маргарет Квелли из "Однажды в Голливуде" с искусственным языком на обложке Vogue UA / Фото: Йоргос Лантимоса, Vogue UA

В фотосессии для украинского глянца Vogue Маргарет Квелли чувствовала себя легко и непринужденно, а все снимки были выполнены в черно-белых цветах.

Маргарет Квелли для Vogue UA / Фото: Йоргос Лантимоса, Vogue UA

25-летняя актриса сыграла в фильме-номинанте Оскара-2020 роль девушки-хиппи Китти Кэт, которая входила в секту Чарльза Мэнсона. Ее напарниками по фильму были легендарные Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Робби. В кинокартине Маргарет прекрасно себя проявила и после премьеры киноленты получила еще большую славу. К тому же она снималась в сериале "Оставленные", комедии "Крутые чуваки", хорроре "Тетрадь смерти" и др.



Маргарет Квелли (в центре) и Брэд Питт в фильме "Однажды в Голливуде" / IMDb