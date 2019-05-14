Звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман попала в тюрьму: детали

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Фелисити Хаффман попала в тюрьму
Фелисити Хаффман попала в тюрьму / www.apnews.com

В США состоялось рассмотрение дела о мошенничестве, в котором фигурирует голливудская актриса Фелисити Хаффман. Звезда, наиболее известная по участию в сериале "Отчаянные домохозяйки", признала свою вину и будет отбывать наказание в тюрьме.

Как сообщает Associated Press, рассмотрение дела состоялось в понедельник, 13 мая, в Высшем суде округа Сан-Франциско. Голливудская актриса Фелисити Хаффман была участницей судебного процесса и во время допроса признала свою вину. Звезда призналась, что на самом деле организовала мошенническую схему, от которой пострадали абитуриенты.

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По информации прокуроров, 56-летняя Фелисити Хаффман пыталась дать взятку в размере 15 тысяч долларов во время вступительной кампании в университеты. Деньги должны повлиять на сдачу экзаменов ее дочери и зачисление девушки в престижный вуз. За неправомерные действия судьи назначили Фелисити Хаффман штраф в размере 20 тысяч долларов и лишили актрису свободы на 4 месяца.

Что известно о резонансном деле

В марте 2019 года в СМИ вспыхнула резонансная новость: в американский суд подали иск против звезды "отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман. Родители абитуриентов заявляли, что стали жертвами мошеннической схемы, которую организовала актриса.

По данным следствия, актриса Фелисити Хаффман и ее коллега Лори Лафлин – мошенницы, из-за которых абитуриенты не смогли поступить в престижные колледжи и университеты. Среди нарушителей закона насчитывают еще 50 человек, которые вступили в сговор, чтобы сорвать конкурсные вступления студентов в элитные колледжи и университеты.

Я понимаю, почему моего сына не приняли в колледж – все это из-за сговора богатых людей и директоров учебного заведения. Я злюсь и огорчена, поскольку чувствую, что мой сын, мой единственный ребенок, был лишен возможности учиться в колледже не потому, что плохо готовился, а потому, что богачи решили, что их дети пройдут без труда – с помощью денег, лжи и подкупа ,
– заявила одна из жертв схемы Дженнифер Кей Тот.

Пока правоохранители выясняли все детали коррупционного дела, актерская карьера Фелисити Хаффман и Лори Лафлин пошла на спад. Звезды потеряли работу, после чего удалили свои страницы во всех социальных сетях.

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Теги: Новости LifeStyle Голливуд LifeStyle
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