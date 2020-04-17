Умер звезда "Рэмбо" Брайан Деннеги

Американский актер Брайан Деннеги умер 15 апреля. Семья звезды 80-х поспешила заверить, что смерть наступила по естественным причинам и не связана со вспышкой коронавируса

О потере, для мирового кинематографа, сообщила дочь Брайана Деннеги. Она объявила на личной странице в твиттере, что папы не стало в ночь на 15 апреля. Актеру, сыгравшему в американской ленте "Рэмбо", был 81 год.

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Семья решила не раскрывать подробности смерти актера, однако опередила предположение в прессе, что причиной мог стать коронавирус, который уносит тысячи жизней по всему миру. Близкие отметили, что Брайан Деннеги умер по естественным причинам.

С болью в сердце мы объявляем, что наш отец Брайан умер прошлой ночью. Великодушный, гордый и преданный отец и дедушка, по нему будут скучать жена Дженнифер, семья и много друзей,

– написала дочь Элизабет.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3 — Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020

Брайан Деннеги снялся на экране в таких лентах, как "Рэмбо", "Кокон", "Полиция Майами: Отдел морали" и десятках других. Он сыграл немало ролей в кино, однако славу и признание ему принесла пьеса "Смерть продавца" в Бродвейском театре, которую впоследствии экранизировали. Актер дважды стал лауреатом премии Тони и один раз обладателем Золотого глобуса.