Умер звезда "Рэмбо" Брайан Деннеги
Американский актер Брайан Деннеги умер 15 апреля. Семья звезды 80-х поспешила заверить, что смерть наступила по естественным причинам и не связана со вспышкой коронавируса
О потере, для мирового кинематографа, сообщила дочь Брайана Деннеги. Она объявила на личной странице в твиттере, что папы не стало в ночь на 15 апреля. Актеру, сыгравшему в американской ленте "Рэмбо", был 81 год.
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Семья решила не раскрывать подробности смерти актера, однако опередила предположение в прессе, что причиной мог стать коронавирус, который уносит тысячи жизней по всему миру. Близкие отметили, что Брайан Деннеги умер по естественным причинам.
С болью в сердце мы объявляем, что наш отец Брайан умер прошлой ночью. Великодушный, гордый и преданный отец и дедушка, по нему будут скучать жена Дженнифер, семья и много друзей,
– написала дочь Элизабет.
Брайан Деннеги снялся на экране в таких лентах, как "Рэмбо", "Кокон", "Полиция Майами: Отдел морали" и десятках других. Он сыграл немало ролей в кино, однако славу и признание ему принесла пьеса "Смерть продавца" в Бродвейском театре, которую впоследствии экранизировали. Актер дважды стал лауреатом премии Тони и один раз обладателем Золотого глобуса.
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